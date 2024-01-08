Военное командование Украины ходит по кончику ножа, отдавая распоряжения атаковать мирных жителей Белгорода. Если горожане продолжат погибать по вине ВСУ, Запад может лишить Киев поддержки, считает французский телеканал LCI.

В Пятой республике уверены, что попытки Незалежной стереть грань между военными и гражданскими целями — это большой риск. Зарубежные союзники Украины сейчас сталкиваются с серьёзными препятствиями при согласовании новых пакетов помощи, и откровенный террор со стороны ВСУ лишь усложнит им задачу.