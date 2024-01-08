Раскрыт сценарий, при котором Запад быстро бросит Украину на произвол судьбы
LCI: Украине придётся попрощаться с помощью Запада в случае ударов по Белгороду
Военное командование Украины ходит по кончику ножа, отдавая распоряжения атаковать мирных жителей Белгорода. Если горожане продолжат погибать по вине ВСУ, Запад может лишить Киев поддержки, считает французский телеканал LCI.
В Пятой республике уверены, что попытки Незалежной стереть грань между военными и гражданскими целями — это большой риск. Зарубежные союзники Украины сейчас сталкиваются с серьёзными препятствиями при согласовании новых пакетов помощи, и откровенный террор со стороны ВСУ лишь усложнит им задачу.
"Если атаки по Белгороду будут нарастать и всё больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной", — заявила в эфире канала международный обозреватель Магали Барте.
Напомним, что 30 декабря киевский режим нанёс один из самых кровопролитных ударов по Белгороду, обстреляв город реактивными снарядами с кассетной боевой частью. В результате трагедии скончалось 24 человека, пострадало больше 100. Ответной атакой ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine