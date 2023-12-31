"Возмездие будет неотвратимым": Политолог пообещала Киеву неминуемый ответ после трагедии в Белгороде

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова пообещала киевскому режиму неминуемый ответный удар после массированного ракетного обстрела Белгорода. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Пока ряд российских спикеров и экспертов предлагали подумать о рождественском перемирии, киевский режим в очередной раз показал свою сущность, когда накануне Нового года совершил атаку по гражданским объектам и мирным жителям, подчеркнула Фёдорова. Невинные люди в этот момент находились на улицах, в машинах, пребывая в новогодних хлопотах, однако противника это не остановило.

"Это абсолютный мрак, не укладывающийся в голове. Кроваво отнимем у вас Новый год, россияне, и особенно белгородцы. За белгородцев душа болит второй год. Нет, не отнимете, террористы. Сами знаете, я всегда стараюсь оставаться добрым человеком, но тут только одно могу сказать: возмездие будет неотвратимым. А мы поможем как сможем", — написала политолог.