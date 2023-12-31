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31 декабря, 15:10

"Возмездие будет неотвратимым": Политолог пообещала Киеву неминуемый ответ после трагедии в Белгороде

Политолог Фёдорова — об атаке ВСУ на Белгород: Возмездие будет неотвратимым

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова пообещала киевскому режиму неминуемый ответный удар после массированного ракетного обстрела Белгорода. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Пока ряд российских спикеров и экспертов предлагали подумать о рождественском перемирии, киевский режим в очередной раз показал свою сущность, когда накануне Нового года совершил атаку по гражданским объектам и мирным жителям, подчеркнула Фёдорова. Невинные люди в этот момент находились на улицах, в машинах, пребывая в новогодних хлопотах, однако противника это не остановило.

"Это абсолютный мрак, не укладывающийся в голове. Кроваво отнимем у вас Новый год, россияне, и особенно белгородцы. За белгородцев душа болит второй год. Нет, не отнимете, террористы. Сами знаете, я всегда стараюсь оставаться добрым человеком, но тут только одно могу сказать: возмездие будет неотвратимым. А мы поможем как сможем", — написала политолог.

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Как уже рассказывал Лайф, ещё накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВС РФ открыли огонь по целям на Украине. Он предупредил жителей, что из-за работы российских военных в городе довольно громко. А сегодня в Минобороны РФ заявили, что Россия ударила по центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода, в результате чего уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта.

Напомним, в результате удара по Белгороду ВСУ погибло 24 человека. Ещё более сотни пострадали, 25 человек спецбортом МЧС перевезли в Москву. Известно, что ВСУ открыли огонь из ракет в кассетном снаряжении и снарядов РСЗО Vampire. При этом последствия удара украинской стороны помогали убирать две тысячи добровольцев, несмотря на смертельный риск второй вражеской атаки.

Как на Западе отреагировали на крупный теракт ВСУ в Белгороде
Как на Западе отреагировали на крупный теракт ВСУ в Белгороде
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ТАСС / Павел Колядин

Николь Вербер
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