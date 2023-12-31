Последствия удара ВСУ по Белгороду помогали убирать две тысячи добровольцев
Последствия массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду в предновогоднюю ночь помогали убирать более двух тысяч добровольцев и волонтёров. Неравнодушные люди, душой болеющие за свою Родину, не спрятались в укрытии, хотя противник мог нанести второй удар по мирному населению. Вместо этого они рискнули собственной жизнью и вышли на улицы города, вызвав большую гордость и уважение.
Помимо волонтёров в первичной ликвидации последствий обстрела города также помогали сотрудники Белгорблагоустройства и специалисты подрядных организаций. Они убирали мусор, множественные осколки и сожжённый транспорт.
Кроме того, блестящую работу проделали и белгородские врачи, которые до приезда московских специалистов во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко взяли на себя ответственность и провели сложнейшие операции пострадавшим жителям. Одной восьмимесячной девочке даже пришлось ампутировать ногу из-за сильнейшей травмы. Родные и близкие благодарят медиков за оказание помощи, а вся Россия гордится врачами, которые сохранили десятки жизней невинных людей.
Как уже сообщали в Минздраве РФ, после обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей. При этом сегодня 25 особо тяжёлых пострадавших, среди которых шестеро детей, перевезли в Москву. Спецборт МЧС приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, после чего их с помощью трёх санитарных вертолётов и более 20 карет скорой помощи в сопровождении машин ГИБДД развезли по столичным больницам.
Напомним, накануне Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в результате которой погибли 24 человека. В города была запущена единая горячая линия по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ открыли огонь ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. При этом российский ответ не заставил себя ждать — подразделения ВС РФ уже нанесли "удары возмездия" по Украине.
ТАСС / Павел Колядин