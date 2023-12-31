Удар ВСУ по Белгороду убил молодую мать и лишил ноги восьмимесячную девочку

Одной из жертв вчерашних ударов ВСУ по Белгороду стала молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери ранены, одной из них — восьмимесячной малышке — пришлось ампутировать ногу из-за сильнейшей травмы. Медики стараются спасти вторую ногу девочки и готовят её к транспортировке в Москву. Об этом сообщает SHOT.

Как удалось узнать телеграм-каналу у брата погибшей Дмитрия, его сестра с двумя дочками в момент атаки ВСУ находилась в центре Белгорода, где гуляла и делала покупки к празднику. Обстрел настиг её на остановке у ТЦ "Маяк" на улице 50-летия.

От удара Виктория погибла на месте, а девочек госпитализировали. У младшей, чью левую ногу врачам пришлось ампутировать, осколочное ранение правой ноги, задета вена. Сейчас девочка в стабильно тяжёлом состоянии находится в реанимации, родные собирают документы для её транспортировки в Москву, где будет осуществляться дальнейшее лечение. Старшей (девятилетней) сестре тоже потребовалась операция на ногу, сейчас она в травматологии, с ней проводят работу психологи, прибывшие из Москвы.