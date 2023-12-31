Удар ВСУ по Белгороду убил молодую мать и лишил ноги восьмимесячную девочку
SHOT: При атаке ВСУ на Белгород погибла молодая мать, а её дочь лишилась ноги
Погибшая в Белгороде при атаке ВСУ Виктория Потрясаева с двумя дочками. Обложка © t.me / SHOT
Одной из жертв вчерашних ударов ВСУ по Белгороду стала молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери ранены, одной из них — восьмимесячной малышке — пришлось ампутировать ногу из-за сильнейшей травмы. Медики стараются спасти вторую ногу девочки и готовят её к транспортировке в Москву. Об этом сообщает SHOT.
Как удалось узнать телеграм-каналу у брата погибшей Дмитрия, его сестра с двумя дочками в момент атаки ВСУ находилась в центре Белгорода, где гуляла и делала покупки к празднику. Обстрел настиг её на остановке у ТЦ "Маяк" на улице 50-летия.
От удара Виктория погибла на месте, а девочек госпитализировали. У младшей, чью левую ногу врачам пришлось ампутировать, осколочное ранение правой ноги, задета вена. Сейчас девочка в стабильно тяжёлом состоянии находится в реанимации, родные собирают документы для её транспортировки в Москву, где будет осуществляться дальнейшее лечение. Старшей (девятилетней) сестре тоже потребовалась операция на ногу, сейчас она в травматологии, с ней проводят работу психологи, прибывшие из Москвы.
Брат убитой Виктории проводит сбор денег на лечение для своих племянниц, его сестра была в разводе и растила детей сама. Мама погибшей не отошла от шока и всё ещё не может поверить, что лишилась дочери, а её младшая внучка стала инвалидом.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.