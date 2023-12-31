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31 декабря, 11:33

Удар ВСУ по Белгороду убил молодую мать и лишил ноги восьмимесячную девочку

SHOT: При атаке ВСУ на Белгород погибла молодая мать, а её дочь лишилась ноги

Погибшая в Белгороде при атаке ВСУ Виктория Потрясаева с двумя дочками. Обложка © t.me / SHOT

Погибшая в Белгороде при атаке ВСУ Виктория Потрясаева с двумя дочками. Обложка © t.me / SHOT

Одной из жертв вчерашних ударов ВСУ по Белгороду стала молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери ранены, одной из них — восьмимесячной малышке — пришлось ампутировать ногу из-за сильнейшей травмы. Медики стараются спасти вторую ногу девочки и готовят её к транспортировке в Москву. Об этом сообщает SHOT.

Как удалось узнать телеграм-каналу у брата погибшей Дмитрия, его сестра с двумя дочками в момент атаки ВСУ находилась в центре Белгорода, где гуляла и делала покупки к празднику. Обстрел настиг её на остановке у ТЦ "Маяк" на улице 50-летия.

От удара Виктория погибла на месте, а девочек госпитализировали. У младшей, чью левую ногу врачам пришлось ампутировать, осколочное ранение правой ноги, задета вена. Сейчас девочка в стабильно тяжёлом состоянии находится в реанимации, родные собирают документы для её транспортировки в Москву, где будет осуществляться дальнейшее лечение. Старшей (девятилетней) сестре тоже потребовалась операция на ногу, сейчас она в травматологии, с ней проводят работу психологи, прибывшие из Москвы.

Брат убитой Виктории проводит сбор денег на лечение для своих племянниц, его сестра была в разводе и растила детей сама. Мама погибшей не отошла от шока и всё ещё не может поверить, что лишилась дочери, а её младшая внучка стала инвалидом.

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Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Юрий Лысенко
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