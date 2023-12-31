"Не позволим врагу добиться его целей": В ДНР заявили, что киевский режим не сможет отменить Новый год в РФ
Депутат Народного совета ДНР Ярош: Киеву не удастся отменить Новый год в России
У киевского режима не получится отменить Новый год в России, даже несмотря на массированный ракетный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, который стал для нашей страны настоящей трагедией. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР и руководитель проекта "Народный фронт" Сергей Ярош, опубликовав слова поддержки пострадавшим братьям-белгородцам.
Руководитель проекта "Народный фронт" заявил, что террористическому киевскому режиму не удастся отменить Новый год в России. Видео © VK / Сергей Ярош
"Я считаю, что мы не должны позволить врагу добиться его целей в омрачении праздника. Новый год — праздник прежде всего семейный и детский, и лишать его наших детей нельзя. Поэтому пусть он и будет таким: семейным, полным детской радости и смеха", — написал он на своей странице во "Вконтакте".
В то же время он обратился ко взрослым и посоветовал быть в эти дни как можно сдержаннее. По мнению Яроша, россиянам необходимо воздержаться от излишеств и различных масштабных гуляний с салютами и безудержным весельем.
Как уже рассказывал Лайф, многие российские регионы в поддержку Белгорода уже отказались от новогодних развлечений. Такое решение приняли власти самого города, а также Липецка, Вологды, Магадана, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и всей Воронежской области. А жителей Курской области призвали встретить Новый год дома. При этом Ростов-на-Дону поддержал белгородцев гигантским сообщением на фасаде стадиона.
Как уже рассказывал Лайф, накануне по Белгороду ВСУ нанесли удар, в результате которого погибли 24 человека. Пострадали около ста жителей, четверть из которых спецбортом МЧС перевезли в Москву. При этом вчера по поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. До их приезда ответственность на себя взяли белгородские врачи, которые провели сложнейшие операции пострадавшим жителям. Одной восьмимесячной девочке даже пришлось ампутировать ногу из-за сильнейшей травмы. Её мама погибла.
По данным Минобороны РФ, киевский режим использовал ракеты в кассетном снаряжении и снаряды РСЗО Vampire, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Британия. При этом российский ответ не заставил себя ждать — подразделения ВС РФ уже нанесли "удары возмездия" по Украине.
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