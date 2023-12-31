У киевского режима не получится отменить Новый год в России, даже несмотря на массированный ракетный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, который стал для нашей страны настоящей трагедией. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР и руководитель проекта "Народный фронт" Сергей Ярош, опубликовав слова поддержки пострадавшим братьям-белгородцам.

Руководитель проекта "Народный фронт" заявил, что террористическому киевскому режиму не удастся отменить Новый год в России. Видео © VK / Сергей Ярош

"Я считаю, что мы не должны позволить врагу добиться его целей в омрачении праздника. Новый год — праздник прежде всего семейный и детский, и лишать его наших детей нельзя. Поэтому пусть он и будет таким: семейным, полным детской радости и смеха", — написал он на своей странице во "Вконтакте".