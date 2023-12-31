В Магадане в связи с обстрелом Белгорода отменили новогодние мероприятия

В Магадане в знак солидарности с Белгородом, пострадавшим от атак ВСУ, отменены новогодние мероприятия. Об этом сообщил мэр города Юрий Гришан.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади", — написал он в телеграм-канале, выразив надежду, что его поддержат и те, кто планировал запускать салюты самостоятельно.