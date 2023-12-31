В Магадане в связи с обстрелом Белгорода отменили новогодние мероприятия
В Магадане в знак солидарности с Белгородом, пострадавшим от атак ВСУ, отменены новогодние мероприятия. Об этом сообщил мэр города Юрий Гришан.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади", — написал он в телеграм-канале, выразив надежду, что его поддержат и те, кто планировал запускать салюты самостоятельно.
Напомним, в субботу, 30 декабря, Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. По последней информации, число погибших выросло до 21, трое из них — дети. Ранения разной степени тяжести получили 110 человек. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших.
t.me / Мэр Магадана