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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 20:22
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Губернатор Запорожской области усилил меры безопасности из-за удара по Белгороду

Балицкий: В Запорожской области отменяется сокращение комендантского часа

В Запорожской области в новогоднюю ночь комендантский час сокращаться не будет, как предполагалось ранее. Об этом информировал губернатор Евгений Балицкий, попросив жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.

"В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", — говорится в сообщении областного главы в телеграм-канале.

В Мелитопольском и Бердянском городских округах, Приморском, Приазовском и Акимовском муниципальных районах комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 (с 21:00 до 4:00 мск). На остальной территории Запорожской области — с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 4:00 мск).

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Напомним, сегодня, 30 декабря, Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание.

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VK / Евгений Балицкий

Лариса Сафронова
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