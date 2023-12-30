Губернатор Запорожской области усилил меры безопасности из-за удара по Белгороду

В Запорожской области в новогоднюю ночь комендантский час сокращаться не будет, как предполагалось ранее. Об этом информировал губернатор Евгений Балицкий, попросив жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.

"В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", — говорится в сообщении областного главы в телеграм-канале.