Губернатор Запорожской области усилил меры безопасности из-за удара по Белгороду
Балицкий: В Запорожской области отменяется сокращение комендантского часа
В Запорожской области в новогоднюю ночь комендантский час сокращаться не будет, как предполагалось ранее. Об этом информировал губернатор Евгений Балицкий, попросив жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.
"В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", — говорится в сообщении областного главы в телеграм-канале.
В Мелитопольском и Бердянском городских округах, Приморском, Приазовском и Акимовском муниципальных районах комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 (с 21:00 до 4:00 мск). На остальной территории Запорожской области — с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 4:00 мск).
Напомним, сегодня, 30 декабря, Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание.
VK / Евгений Балицкий