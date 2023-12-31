В Липецке и Вологде отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода
В Липецке отказались от проведения новогодних мероприятий из-за атаки ВСУ на Белгород 30 декабря. Об этом в воскресенье, 31 декабря, заявила мэр Липецка Евгения Уваркина.
"Трагедия, которая произошла вчера, никого не оставила равнодушным. В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь в парках Победы, НЛМК, Быхановом саду, ДК "Сокол", "Матыра", "Рудничный", ГДК", — написала она в телеграм-канале.
Кроме того, праздничные мероприятия не станут проводить в городе Ельце Липецкой области. В местной администрации сообщили, что отменена развлекательная дискотека на площади Ленина. Аналогичное решение приняли и в Вологде. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что в новогоднюю ночь не будет концерта на центральной площади, а также мероприятий 1 и 2 января на Кремлёвской площади.
Как сообщал Лайф, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, в результате случившегося погибло 24 человека. Ранения разной степени тяжести получили более 100 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
ТАСС / Руслан Шамуков