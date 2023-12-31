Ещё три города отменили новогодние салюты из-за трагедии в Белгороде

Ещё три российских административных центра — Владивосток, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский — отменили новогодние фейерверки в связи с трагедией в Белгороде. Об этом сообщили мэры городов.

"Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной", — написал глава Владивостока Константин Шестаков в телеграм-канале.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев назвал запланированный салют неуместным в данных обстоятельствах и посоветовал жителям встретить Новый год с близкими людьми и погулять по улицам города. Также он выразил уверенность, что люди поддержат это решение, а праздничные салюты ещё состоятся в будущем, в том числе и в честь победы России в СВО.