Ещё три города отменили новогодние салюты из-за трагедии в Белгороде
Мэры Владивостока и Петропавловска-Камчатского отменили салюты из-за трагедии в Белгороде
Центральная площадь Владивостока. Обложка © Telegram / Шестаков онлайн
Ещё три российских административных центра — Владивосток, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский — отменили новогодние фейерверки в связи с трагедией в Белгороде. Об этом сообщили мэры городов.
"Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной", — написал глава Владивостока Константин Шестаков в телеграм-канале.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев назвал запланированный салют неуместным в данных обстоятельствах и посоветовал жителям встретить Новый год с близкими людьми и погулять по улицам города. Также он выразил уверенность, что люди поддержат это решение, а праздничные салюты ещё состоятся в будущем, в том числе и в честь победы России в СВО.
Отменили фейерверки и в Петропавловске-Камчатском. Глава города Константин Брызгин отметил при этом, что новогодняя программа в центре пройдёт, как и планировалось. По его мнению, "неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей".
Напомним, в субботу, 30 декабря, Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. По последней информации, число погибших выросло до 22. Ранения разной степени тяжести получили 109 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших.