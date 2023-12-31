Число погибших при ударе по центру Белгорода увеличилось до 22

Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.

Ранения получили 109 человек, из них 25 тяжело раненых готовятся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают белгородские врачи.