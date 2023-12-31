Во время атаки ВСУ на Белгород погибла девушка-тренер, ехавшая домой на авто
SHOT: Одна из погибших при обстреле Белгорода — 30-летняя тренер по стретчингу
Тренер по стретчингу, погибшая при обстреле Белгорода. Обложка © Telegram / SHOT
Одной из погибших при обстреле Белгорода 30 декабря стала 30-летняя тренер по стретчингу Александра Лычёва. Как сообщает SHOT, девушка погибла, когда была за рулём. Она направлялась домой.
В беседе с телеграм-каналом коллеги погибшей уточнили, что, когда начался обстрел, фитнес-тренер проезжала на авто возле кинотеатра "Победа". В результате осколки угодили в машину и смертельно ранили водителя. Девушка погибла на месте. Известно, что она около года проработала в студии стретчинга, а в тренерство её привела подруга, с которой они дружили больше пяти лет. Друзья погибшей отметили, что Александра была замечательным тренером и очень добрым человеком.
Как сообщал Лайф, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, пострадал 131 человек, из них 24 погибли. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.