Во время атаки ВСУ на Белгород погибла девушка-тренер, ехавшая домой на авто

Одной из погибших при обстреле Белгорода 30 декабря стала 30-летняя тренер по стретчингу Александра Лычёва. Как сообщает SHOT , девушка погибла, когда была за рулём. Она направлялась домой.

В беседе с телеграм-каналом коллеги погибшей уточнили, что, когда начался обстрел, фитнес-тренер проезжала на авто возле кинотеатра "Победа". В результате осколки угодили в машину и смертельно ранили водителя. Девушка погибла на месте. Известно, что она около года проработала в студии стретчинга, а в тренерство её привела подруга, с которой они дружили больше пяти лет. Друзья погибшей отметили, что Александра была замечательным тренером и очень добрым человеком.