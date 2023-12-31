Губернатор Гусев отменил новогодние мероприятия по всей Воронежской области
В Воронежской области полностью отменили праздничные мероприятия в честь Нового года после случившегося накануне обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Сегодня утром провёл заседание оперативного штаба Воронежской области. Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия ёлки на центральной площади и запланированного концерта)", — говорится в объявлении главы области.
Гусев отметил мужество белгородцев, справляющихся с последствиями ужасной трагедии, которая привела к огромному количеству раненых и погибших, в числе которых были и дети. Он принёс соболезнования всем семьям, пострадавшим от атаки. Также губернатор подчеркнул, что праздничные мероприятия отменены не только в Воронеже, но и во всей области. Он выразил уверенность, что жители региона воспримут это решение с пониманием.
Глава области добавил, что местные жители организовали народный мемориал в память о вчерашней трагедии в Белгороде у скульптуры "Детям войны" на Театральной улице в Воронеже, и поблагодарил их за эту инициативу. 13 июня 1942 года это место подверглось бомбардировке, унёсшей жизни более чем 300 детей, а сегодня воронежцы приносят туда цветы и детские игрушки.
Как уже сообщал Лайф, накануне Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Великобритания. Согласно последним официальным данным, число погибших выросло до 24.
ТАСС / Максим Блинов