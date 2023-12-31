Губернатор Гусев отменил новогодние мероприятия по всей Воронежской области

В Воронежской области полностью отменили праздничные мероприятия в честь Нового года после случившегося накануне обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня утром провёл заседание оперативного штаба Воронежской области. Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия ёлки на центральной площади и запланированного концерта)", — говорится в объявлении главы области.

Гусев отметил мужество белгородцев, справляющихся с последствиями ужасной трагедии, которая привела к огромному количеству раненых и погибших, в числе которых были и дети. Он принёс соболезнования всем семьям, пострадавшим от атаки. Также губернатор подчеркнул, что праздничные мероприятия отменены не только в Воронеже, но и во всей области. Он выразил уверенность, что жители региона воспримут это решение с пониманием.