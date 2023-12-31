В приграничных с Украиной районах Воронежской области отменили праздничные мероприятия
В ряде районов Воронежской области отменили массовые новогодние мероприятия
В находящемся неподалёку от украинской границы Бутурлиновском районе Воронежской области отменены массовые новогодние мероприятия после вчерашнего обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация района.
"В связи с произошедшими трагическими событиями в Белгороде антитеррористической комиссией Бутурлиновского района принято решение об отмене всех массовых праздничных мероприятий на территории муниципалитета. Скорбим вместе с белгородцами о невинных жертвах нацистского режима Украины", — сказано в публикации. Жителей района просят принять введение этих мер с пониманием.
Это не единственный район Воронежской области, где отменили массовые празднования Нового года. Ранее аналогичные решения были приняты администрациями Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов региона, которые также граничат с Украиной.
Как уже сообщал Лайф, накануне Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По последней информации, число погибших выросло до 24. По поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а глава СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Великобритания.
ТАСС / Александр Река