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31 декабря, 10:18

В приграничных с Украиной районах Воронежской области отменили праздничные мероприятия

В ряде районов Воронежской области отменили массовые новогодние мероприятия

В находящемся неподалёку от украинской границы Бутурлиновском районе Воронежской области отменены массовые новогодние мероприятия после вчерашнего обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация района.

"В связи с произошедшими трагическими событиями в Белгороде антитеррористической комиссией Бутурлиновского района принято решение об отмене всех массовых праздничных мероприятий на территории муниципалитета. Скорбим вместе с белгородцами о невинных жертвах нацистского режима Украины", сказано в публикации. Жителей района просят принять введение этих мер с пониманием.

Это не единственный район Воронежской области, где отменили массовые празднования Нового года. Ранее аналогичные решения были приняты администрациями Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов региона, которые также граничат с Украиной.

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Как уже сообщал Лайф, накануне Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По последней информации, число погибших выросло до 24. По поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а глава СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Великобритания.

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ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
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