В приграничных с Украиной районах Воронежской области отменили праздничные мероприятия

В находящемся неподалёку от украинской границы Бутурлиновском районе Воронежской области отменены массовые новогодние мероприятия после вчерашнего обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация района.

"В связи с произошедшими трагическими событиями в Белгороде антитеррористической комиссией Бутурлиновского района принято решение об отмене всех массовых праздничных мероприятий на территории муниципалитета. Скорбим вместе с белгородцами о невинных жертвах нацистского режима Украины", — сказано в публикации. Жителей района просят принять введение этих мер с пониманием.