Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине
NYT: Кассетные снаряды из США перестали помогать ВСУ на поле боя
Поставленные Украине кассетные боеприпасы американского производства стали неэффективными из-за новой тактики российских войск. На проблему в интервью New York Times пожаловался боец ВСУ.
По словам собеседника газеты, раньше артиллеристы применяли снаряды с десятками суббоеприпасов по крупным скоплениям сил. Однако теперь провернуть такое стало невозможно, так как подразделения ВС РФ рассосредоточились и начали действовать мелкими группами. Удары по площадям при таком раскладе попросту лишились смысла.
"Даже партия кассетных боеприпасов из США частично утратила свою эффективность на поле боя", — резюмировали в NYT.
Напомним, 11 января Белый дом объявил о полном прекращении военных поставок на Украину из-за израсходования бюджетных средств. По мнению отставного американского генерала Бена Ходжеса, без снарядов ВСУ лишатся способности к сопротивлению.
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