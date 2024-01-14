Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине

По словам собеседника газеты, раньше артиллеристы применяли снаряды с десятками суббоеприпасов по крупным скоплениям сил. Однако теперь провернуть такое стало невозможно, так как подразделения ВС РФ рассосредоточились и начали действовать мелкими группами. Удары по площадям при таком раскладе попросту лишились смысла.