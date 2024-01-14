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14 января, 00:14

Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине

NYT: Кассетные снаряды из США перестали помогать ВСУ на поле боя

Поставленные Украине кассетные боеприпасы американского производства стали неэффективными из-за новой тактики российских войск. На проблему в интервью New York Times пожаловался боец ВСУ.

По словам собеседника газеты, раньше артиллеристы применяли снаряды с десятками суббоеприпасов по крупным скоплениям сил. Однако теперь провернуть такое стало невозможно, так как подразделения ВС РФ рассосредоточились и начали действовать мелкими группами. Удары по площадям при таком раскладе попросту лишились смысла.

"Даже партия кассетных боеприпасов из США частично утратила свою эффективность на поле боя", — резюмировали в NYT.

На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам
На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам

Напомним, 11 января Белый дом объявил о полном прекращении военных поставок на Украину из-за израсходования бюджетных средств. По мнению отставного американского генерала Бена Ходжеса, без снарядов ВСУ лишатся способности к сопротивлению.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Илья Пушкарев
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