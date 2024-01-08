Американский генерал раскрыл самый кошмарный для Украины сценарий

Самый кошмарный сценарий для испытывающей нехватку снарядов Украины претворяется в жизнь. Такое заявление в беседе с порталом RND сделал отставной командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

"У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов", — утверждает он.

По словам генерала, снарядный голод не позволит ВСУ противостоять масштабным атакам российских войск, что создаёт для Киева риск потери новых территорий. По словам авторов публикации, украинские военные заявляют, что некоторые подразделения вынуждены снизить скорость ведения огня на 90%, если сравнивать с летом. При этом нехватка коснулась не только боеприпасов, но и практически всего, в чём нуждается армия.