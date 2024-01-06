Находящиеся под контролем киевского режима Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России после окончания спецоперации. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Есть предположение, что всё закончится к сентябрю. Когда всё закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — рассказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ терпят полный крах на фронте. Риттер отметил, что скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить Вооружённые силы России.