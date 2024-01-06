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6 января, 14:31

Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе и Харькове

Разведчик Риттер: В конце СВО Одесса и Харьков войдут в состав России

Находящиеся под контролем киевского режима Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России после окончания спецоперации. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Есть предположение, что всё закончится к сентябрю. Когда всё закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — рассказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ терпят полный крах на фронте. Риттер отметил, что скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить Вооружённые силы России.

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Ранее политолог оценил вероятность перехода Одессы, Киева и Днепропетровска под контроль РФ в 2024 году. По словам эксперта, это возможно.

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© Getty Images / NurPhoto

Александра Мышляева
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