Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе и Харькове
Разведчик Риттер: В конце СВО Одесса и Харьков войдут в состав России
Находящиеся под контролем киевского режима Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России после окончания спецоперации. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Есть предположение, что всё закончится к сентябрю. Когда всё закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — рассказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
По его словам, ВСУ терпят полный крах на фронте. Риттер отметил, что скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить Вооружённые силы России.
Ранее политолог оценил вероятность перехода Одессы, Киева и Днепропетровска под контроль РФ в 2024 году. По словам эксперта, это возможно.
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