Политолог оценил вероятность перехода Одессы и Киева под контроль РФ в 2024 году

Нынешняя ситуация на фронте стремительно меняется, и вполне возможно, что в следующем году Одесса, Днепропетровск и Киев перейдут под контроль российской стороны. Такое мнение высказал политолог Георгий Фёдоров в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Видимо, ситуация на фронте стала меняться, и в следующем году, возможно, эти цели будут в рамках проведения СВО. Потому что в нынешнем варианте пока ещё не были чётко обозначены условные границы спецоперации, куда необходимо довести войска", — пояснил эксперт.

Вместе с этим нужно понимать, что текущий темп боевых действий не позволяет спрогнозировать, когда эти города могут стать русскими. Поэтому однозначно утверждать, что населённые пункты перейдут под контроль России именно в следующем году, также нельзя, заключил политолог.