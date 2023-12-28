Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков русскими городами

Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и Киев являются русскими городами, как и многие другие временно оккупированные. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", — написал он в телеграм-канале.