Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков русскими городами
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и Киев являются русскими городами, как и многие другие временно оккупированные. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Дмитрий Медведев обратился к Европе, поинтересовавшись её здоровьем. По словам политика, континент "заболел" из-за "политиков-дегенератов", готовых бросить всё на алтарь "победы" над Россией.