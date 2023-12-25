"Филькина грамота": Медведев усомнился в ценности декларации ЕС по гарантиям Украине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал присоединение стран Евросоюза к декларации по гарантиям безопасности для Украины. По его мнению, это заявление не несёт в себе "никакой добавленной ценности".

"Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, декларация даст возможность заключать соглашения между странами, "в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности", что выльется в совместное производство вооружения, подготовку военнослужащих, а также финансирование отдельных военных программ.

Зампред Совбеза РФ отмечает, что в результате таких соглашений "какая-нибудь безумная страна" может решить "создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту её пределов".

"И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесёт удар по такой базе, а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас, будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" — задался вопросом Медведев.