Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности

Офис президента Украины назвал страны, которые не стали поддерживать декларацию по гарантиям безопасности для Киева. В список вошли шесть государств Евросоюза, приводит заявление местное издание "Страна.ua".

"Речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте, сообщил замглавы ОП Андрей Сибига", — сказано в заметке.

Напомним, что всего к документу присоединилась 31 страна ЕС. Двумя днями ранее декларацию с европейскими дипломатами обсудил глава офиса президента Андрей Ермак. Участие в конференции приняли политики из Франции, Германии, Греции, Болгарии, Испании, Румынии и ещё 26 держав.