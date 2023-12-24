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23 декабря, 23:53
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Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности

Офис президента Украины назвал страны, которые не стали поддерживать декларацию по гарантиям безопасности для Киева. В список вошли шесть государств Евросоюза, приводит заявление местное издание "Страна.ua".

"Речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте, сообщил замглавы ОП Андрей Сибига", — сказано в заметке.

Напомним, что всего к документу присоединилась 31 страна ЕС. Двумя днями ранее декларацию с европейскими дипломатами обсудил глава офиса президента Андрей Ермак. Участие в конференции приняли политики из Франции, Германии, Греции, Болгарии, Испании, Румынии и ещё 26 держав.

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В гарантиях безопасности на случай побега сейчас заинтересован и Владимир Зеленский. О попытке политика избежать ответственности за свои деяния рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Обложка ©

Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Илья Пушкарев
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