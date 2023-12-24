Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности
Офис президента Украины назвал страны, которые не стали поддерживать декларацию по гарантиям безопасности для Киева. В список вошли шесть государств Евросоюза, приводит заявление местное издание "Страна.ua".
"Речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте, сообщил замглавы ОП Андрей Сибига", — сказано в заметке.
Напомним, что всего к документу присоединилась 31 страна ЕС. Двумя днями ранее декларацию с европейскими дипломатами обсудил глава офиса президента Андрей Ермак. Участие в конференции приняли политики из Франции, Германии, Греции, Болгарии, Испании, Румынии и ещё 26 держав.
В гарантиях безопасности на случай побега сейчас заинтересован и Владимир Зеленский. О попытке политика избежать ответственности за свои деяния рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Flickr / EU-Ukraine Cooperation