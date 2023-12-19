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19 декабря, 17:21

В США заподозрили Ермака в разворовывании помощи Украине миллиардами

BI: Глава ОП Украины Ермак может украсть многомиллиардную помощь Запада

Глава Офиса президента (ОП) Украины может украсть многомиллиардную помощь, которую Запад планирует отправить Киеву. Об этом говорится в материале Business Insider (BI).

"Он не делает Украину сильной, он подрывает военные усилия", сообщила руководитель украинского Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк в беседе с автором BI.

В материале отмечается, что и украинцы, и западные предприниматели опасаются, что многомиллиардный транш Запада Украине может быть попросту разворован новой коррупционной системой, которую выстроил Ермак за время конфликта с Российской Федерацией, ведь с момента объявления военного положения власть главы ОП значительно укрепилась по сравнении с тем, что было до начала СВО. Худшим вариантом для Незалежной станет полное прекращение западной поддержки по вине Ермака, причём не только на время конфликта с РФ, но и после его окончания, считает автор текста.

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Ранее западный дипломат заявил о том, что лидеры стран – членов Евросоюза "промахнулись", потому что у них не получилось прийти к решению по оказанию помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро во время недавнего саммита в Брюсселе. Теперь, по его словам, Украина осталась практически без средств — и ей будет "немного туго".

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Юрий Лысенко
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