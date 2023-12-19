Глава Офиса президента (ОП) Украины может украсть многомиллиардную помощь, которую Запад планирует отправить Киеву. Об этом говорится в материале Business Insider (BI).

"Он не делает Украину сильной, он подрывает военные усилия", — сообщила руководитель украинского Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк в беседе с автором BI.

В материале отмечается, что и украинцы, и западные предприниматели опасаются, что многомиллиардный транш Запада Украине может быть попросту разворован новой коррупционной системой, которую выстроил Ермак за время конфликта с Российской Федерацией, ведь с момента объявления военного положения власть главы ОП значительно укрепилась по сравнении с тем, что было до начала СВО. Худшим вариантом для Незалежной станет полное прекращение западной поддержки по вине Ермака, причём не только на время конфликта с РФ, но и после его окончания, считает автор текста.