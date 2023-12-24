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"Совсем разболелась?": Медведев обратился к Европе в канун Рождества

Медведев поинтересовался здоровьем "заболевшей" Европы накануне Рождества

24 декабря, 10:13
Медведев в канун Рождества справился о здоровье "заболевшей" Европы. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Медведев в канун Рождества справился о здоровье "заболевшей" Европы. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался самочувствием Европы, которая "заболела" высокой инфляцией из-за "политиков-дегенератов", готовых бросить всё на алтарь "победы" над Россией. Об этом он написал по-английски в X (Twitter) накануне католического Рождества.

"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и её рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы", — говорится в обращении Медведева.

Политик не стал сочувствовать европейцам, самостоятельно выбравшим свой путь, а подытожил свой текст словами: "Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!"

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Володин назвал истерикой угрозы США отключить банки от своей финансовой системы

Ранее немецкое издание Focus написало, что отказ киевского режима от транзита российского газа в Европу обернётся для стран – членов Евросоюза серьёзными проблемами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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