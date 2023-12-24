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Володин назвал истерикой угрозы США отключить банки от своей финансовой системы

Спикер ГД Володин заявил, что США теряют лидерство и истерично угрожают

24 декабря, 08:03
США больше не являются мировым гегемоном. Обложка © Shutterstock

США больше не являются мировым гегемоном. Обложка © Shutterstock

США больше не являются мировым гегемоном, но в попытках вернуть своё экономическое превосходство страна перешла к истеричным угрозам. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооружённых конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли", — говорится в тексте.

Сейчас Вашингтон чётко осознал безрезультатность антироссийских санкций, поэтому теперь "в истерике угрожает отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение". Однако подобное давление отталкивает другие государства, которые теряют былое доверие к Штатам и доллару, переходя в международных торговых расчётах на национальные валюты.

Володин подчеркнул, что подобный вектор взяла и Россия. Так, доля "недружественных" валют в межгосударственных сделках составила всего 24%, тогда как в начале 2022 года это были 96%. "Процесс набирает обороты", — заключил политик.

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Напомним, Белый дом намерен отключать от своей финансовой системы банки, которые нарушают антироссийские санкции. Штаты также будут следить за компаниями, которые продолжают сотрудничать с Россией через страны, не разорвавшие отношения с РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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