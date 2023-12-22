Белый дом пригрозил банкам, которые продолжают сотрудничать с Россией

Белый дом намерен отключать от своей финансовой системы банки, которые нарушают антироссийские санкции. Об этом заявил представитель официальной резиденции президента США.

"Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанным с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру", — говорится в сообщении.

По его словам, отключать банки от системы Белый дом намеревается, когда президент США Джо Байден издаст соответствующий указ. Согласно ему будет усилен контроль над финансовыми институтами на фоне ограничений, введённых в отношении Москвы. Штаты будут следить за компаниями, которые продолжают сотрудничать с Россией через страны, не разорвавшие отношения с РФ.