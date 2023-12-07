Путин: Банки России поставили исторический рекорд по кредитам вопреки санкциям

Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордных объёмах кредитования в стране, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". По его словам, многие предрекали остановку развития наших банков из-за санкций, но они не помешали российской экономике поставить рекорд.

"Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объёмы кредитования за всю историю России. Объёмы кредитования рекордные, причём как корпоративного, так и ипотечного", — заявил Путин.