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7 декабря, 13:03

Путин: Банки России поставили исторический рекорд по кредитам вопреки санкциям

<p>Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!". Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!". Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордных объёмах кредитования в стране, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". По его словам, многие предрекали остановку развития наших банков из-за санкций, но они не помешали российской экономике поставить рекорд.

"Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объёмы кредитования за всю историю России. Объёмы кредитования рекордные, причём как корпоративного, так и ипотечного", — заявил Путин.

Путин: Российская экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности

Путин: Российская экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности

Также Путин отметил, что в России за последние десять месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,2% и стал выше, чем был до принятия Западом антироссийских санкций.

Александра Мышляева
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