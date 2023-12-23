Антонов раскрыл цель новых антироссийских санкций Вашингтона

Новый пакет мер санкционного воздействия Вашингтона против России наносит дополнительный ущерб двусторонним отношениям и перечёркивает возможность восстановления диалога между странами. Соответствующее заявление российского посла в Соединённых Штатах Анатолия Антонова опубликовала в телеграм-канале дипмиссия РФ в США.

По его словам, Белый дом, штампуя всё новые ограничения, упорно пытается нанести Москве стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере. В то же время посол назвал тщетными попытки американцев помешать развитию отечественного нацхозяйства.

Дипломат подчеркнул, что большая часть подобных инициатив направлена против организаций, принадлежащих третьим странам. Он отметил, что становятся очевидными намерения Белого дома, связанные с его желаниями обрубить международные взаимовыгодные связи России. Тем самым американцы усиливают искусственное размежевание мирового рынка, что может повредить им же самим.