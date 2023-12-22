Байден намерен обложить санкциями банки за сделки в интересах российского ОПК

Американский президент Джо Байден расширил возможности своей администрации по введению санкций против России и на этот раз поставил под удар финансовые структуры, связанные с поставками для ОПК. Как сообщили в пятницу в Белом доме, Байдена призвал затруднить использование Россией военно-промышленной базы "для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США".

"Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В Вашингтоне отметили, что теперь финансовым учреждениям придётся сделать выбор: продолжить совершать действия, "которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК", или прекратить любое взаимодействие с Россией.