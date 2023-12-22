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22 декабря, 15:19

США ужесточили санкции против российских крабов и трески

США запретили ввоз российского краба, лосося и трески, переработанных за рубежом

Американский Минфин вводит запрет на ввоз в страну российских лосося, трески, минтая и краба, переработанных в третьих странах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что запреты на импорт вводятся указом президента США Джо Байдена.

"[Запреты] должны применяться к следующим категориям рыбы, морепродуктов и приготовленных из них продуктов, которые были полностью или частично получены в России: лосось, треска, минтай и краб", — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что ограничения также касаются продукции, добытой в водах под российской юрисдикцией или судами под флагом РФ. Запрет на импорт морепродуктов из России был введён в США в марте прошлого года, однако до сих пор в законе не оговаривались поставки переработанной в третьих странах продукции.

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Ранее Лайф писал, что Правительство РФ 25 июля постановило запретить ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минсельхозе отметили, что мощности отечественных производителей позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Осипов
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