Сообщается, что доля импорта этого продукта из России увеличилась в 2023 году до 68,8%. При этом других районов добычи, которые могли бы обеспечить крабом, довольно мало. Высокий спрос на морепродукты из РФ в Японии связан с санкциями США, но после запрета на импорт в Америку производители сосредоточились на Азии. Рыбные магазины тоже сумели увеличить предложение краба благодаря росту российского импорта.