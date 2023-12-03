"От этого зависит выживание": В Японии признали крабовую зависимость от России
Nihon Keizai: Япония стала зависимой от российского краба
Японский рынок заполонил российский краб, и на данном этапе стране будет сложно отказаться от импорта краба из России, передаёт Nihon Keizai.
Сообщается, что доля импорта этого продукта из России увеличилась в 2023 году до 68,8%. При этом других районов добычи, которые могли бы обеспечить крабом, довольно мало. Высокий спрос на морепродукты из РФ в Японии связан с санкциями США, но после запрета на импорт в Америку производители сосредоточились на Азии. Рыбные магазины тоже сумели увеличить предложение краба благодаря росту российского импорта.
"Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией. От этого зависит выживание дистрибьюторов", — рассказал один из источников издания.
Ранее диетолог рассказал, что мясо краба может улучшить работу мозга и замедлить старение. Благодаря жирным кислотам, цинку и витамину D мясо краба также снижает риск переломов и хорошо влияет на ЦНС.
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