Починит мозги, сдержит старение: Диетолог раскрыл ценные свойства мяса краба

Мясо краба улучшит работу мозга и замедлит старение. Об этом NEWS.ru заявил диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, благодаря жирным кислотам, цинку и витамину D мясо краба также снижает риск переломов и хорошо влияет на ЦНС.

"Витамин D также влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы", — рассказал Гинзбург.

По словам врача, крабы являются легкоусвояемым белком. Также в мясе краба мало жиров, но при этом оно очень сытное.