Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 12:26

Починит мозги, сдержит старение: Диетолог раскрыл ценные свойства мяса краба

Диетолог Гинзбург: Мясо краба замедлит старение

Мясо краба улучшит работу мозга и замедлит старение. Об этом NEWS.ru заявил диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, благодаря жирным кислотам, цинку и витамину D мясо краба также снижает риск переломов и хорошо влияет на ЦНС.

"Витамин D также влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы", — рассказал Гинзбург.
Диетолог дала совет, что съесть, чтобы и голод утолить, и не потолстеть

Диетолог дала совет, что съесть, чтобы и голод утолить, и не потолстеть

По словам врача, крабы являются легкоусвояемым белком. Также в мясе краба мало жиров, но при этом оно очень сытное.

Ранее Гинзбург назвал самые полезные для кишечника напитки. Эксперт рассказал, что в кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка кишечника, заключил врач.

Обложка ©

Unsplash / Jason Leung

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров