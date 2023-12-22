В Германии задумались о последствиях отказа Украины от транзита российского газа

Отказ киевского режима от транзита российского газа в Европу обернётся для стран – членов Евросоюза серьёзными проблемами, пишет немецкое издание Focus.

Там напомнили о сделанном почти два месяца назад на Украине заявлении о том, что транзит российского газа в Европу будет остановлен после того, как в следующем году завершится контракт на поставки голубого топлива в ЕС. В связи с этим журналисты отметили, что этот энергоресурс может стать дорогостоящим и для немецких потребителей, потому что на европейском рынке газа все участники тесно взаимосвязаны.

Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова предположила, что подобный вариант развития событий может привести не только к очевидному повышению цен. Она убеждена, что до 10% промышленных производственных мощностей немецких предприятий могут быть навсегда перемещены за пределы Германии. В то же время эксперт по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер напомнил о том, насколько связаны члены Европейского союза между собой.

"Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ в Германии стал бы дороже", — заключил Кюпер.