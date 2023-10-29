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29 октября, 08:43

Украина намерена отказаться от транзита российского газа после 2024 года

Глава "Нафтогаза" Чернышов: Украина не продлит договор о транзите газа из России

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа, срок действия которого завершится в конце 2024 года. По его словам, сейчас Киев не будет отказываться от соглашения из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы.

"Это соглашение завершится до конца 2024 года. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — цитирует Чернышова издание "Страна.ua".

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ через Украину, причём Киев получает за это деньги с удовольствием. Он также не исключил, что Незалежная пользуется российским газом, поскольку без него обойтись невозможно.

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Илья Суриков
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