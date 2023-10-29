Украина намерена отказаться от транзита российского газа после 2024 года

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа, срок действия которого завершится в конце 2024 года. По его словам, сейчас Киев не будет отказываться от соглашения из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы.