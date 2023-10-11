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11 октября, 14:18

Путин не исключил, что Украина всё ещё пользуется российским газом

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина пользуется российским газом, поскольку без него обойтись невозможно. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".

По словам президента, когда российский газ заходит на территорию Незалежной для транзита в Европу, он "растекается" по всем газопроводам внутри страны, а затем определённый баланс подаётся дальше из хранилищ на западной границе.

"Но всё равно это же наш газ. Да и украинцы частично наверняка им пользуются. Нашими объёмами, без нашего объёма там невозможно ничего придумать. По реверсам, ещё как угодно", — сказал Путин.

Путин: Украина ежемесячно получает 4–5 миллиардов долларов из Европы и США

Путин: Украина ежемесячно получает 4–5 миллиардов долларов из Европы и США

А ранее в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин напомнил, что Россия продолжает поставлять газ через Украину, причём Киев получает за это деньги с удовольствием. Модератор дискуссии спросил президента, зачем Москва платит деньги Киеву, на что Путин ответил, что Незалежная — это транзитная страна.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Danil Shamkin

Александра Вишнякова
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