Путин не исключил, что Украина всё ещё пользуется российским газом

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина пользуется российским газом, поскольку без него обойтись невозможно. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".

По словам президента, когда российский газ заходит на территорию Незалежной для транзита в Европу, он "растекается" по всем газопроводам внутри страны, а затем определённый баланс подаётся дальше из хранилищ на западной границе.

"Но всё равно это же наш газ. Да и украинцы частично наверняка им пользуются. Нашими объёмами, без нашего объёма там невозможно ничего придумать. По реверсам, ещё как угодно", — сказал Путин.