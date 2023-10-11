Путин: Украина ежемесячно получает 4–5 миллиардов долларов из Европы и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина ежемесячно получает 4–5 миллиардов долларов из Европы и США, но в то же время она запретила транзит российского газа в ЕС. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

По словам главы государства, Россия имеет две трубопроводные системы, проходящие через территорию Украины, одна из которых работает, поэтому Европа получает российский газ. Но при этом украинская сторона закрыла второй маршрут.

"Но, послушайте, она же деньги получает из Европы. Ежемесячно 4–5 миллиардов долларов. Частично из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать: "Маршрут-то откройте быстро, нам это нужно", — отметил глава государства.