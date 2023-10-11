Путин отметил стабильную работу топливно-энергетического комплекса РФ

Как подчеркнул президент, благодаря действиям компаний и правительства удалось увеличить танкерный флот, а также создать новые механизмы платежей, страхования и перестрахования российских грузов.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году объём энергопотребления в РФ может достигнуть рекордных показателей из-за роста экономики страны. Глава государства напомнил, что в прошлый раз рекорд был зарегистрирован в 2022 году.