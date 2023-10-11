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11 октября, 12:51

Путин отметил стабильную работу топливно-энергетического комплекса РФ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", отметил стабильную работу отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

"Отмечу, что российский топливно-энергетический комплекс работает стабильно, производственные и финансовые показатели устойчивы", — сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, благодаря действиям компаний и правительства удалось увеличить танкерный флот, а также создать новые механизмы платежей, страхования и перестрахования российских грузов.

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Ранее Путин заявил, что в 2023 году объём энергопотребления в РФ может достигнуть рекордных показателей из-за роста экономики страны. Глава государства напомнил, что в прошлый раз рекорд был зарегистрирован в 2022 году.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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