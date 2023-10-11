Путин: Участники ОПЕК+ успешно справляются со всеми вызовами
Россия продолжит координацию с партнёрами в рамках ОПЕК+, поскольку взаимодействие поставщиков нефти — необходимое условие для стабильности топливного рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.
По словам российского лидера, участники объединения успешно справляются со всеми вызовами.
"Необходимо взаимодействие основных поставщиков, причём на открытых, прозрачных условиях. Именно в такой логике Россия работаёт с партнёрами в рамках ОПЕК+", — отметил президент.
Путин выразил уверенность, что координация действий партнёров по линии ОПЕК+ продолжится.
"От мировой энергетики зависят и темпы экономического роста, а значит, благосостояние людей", — заключил он.
"Российская энергетическая неделя" — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Форум традиционно проходит с участием представителей федеральных органов власти, руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли, отраслевых организаций, средств массовой информации. Мероприятие проводится с 2017 года и успело приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом.
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