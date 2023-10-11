Путин: Участники ОПЕК+ успешно справляются со всеми вызовами

Россия продолжит координацию с партнёрами в рамках ОПЕК+, поскольку взаимодействие поставщиков нефти — необходимое условие для стабильности топливного рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По словам российского лидера, участники объединения успешно справляются со всеми вызовами.

"Необходимо взаимодействие основных поставщиков, причём на открытых, прозрачных условиях. Именно в такой логике Россия работаёт с партнёрами в рамках ОПЕК+", — отметил президент.

Путин выразил уверенность, что координация действий партнёров по линии ОПЕК+ продолжится.

"От мировой энергетики зависят и темпы экономического роста, а значит, благосостояние людей", — заключил он.