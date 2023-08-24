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24 августа, 09:34

Путин: Альтернатива нефти и газу в мире в обозримом будущем не просматривается

Альтернативы нефти и газу в мире в обозримой перспективе не будет. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. Как отметил президент РФ, согласно прогнозам, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 миллиарда, а спрос на энергию увеличится на 22%, причём прежде всего в наименее развитых государствах.

"Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернатива углеводородному топливу не просматривается, а значит, энергопереход, конечно, необходим, но всё-таки этот энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности стран", — отметил Путин в ходе выступления на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Путин выступил с обвинением в адрес "золотого миллиарда"

Путин выступил с обвинением в адрес "золотого миллиарда"

В ходе той же встречи Путин также заявил, что Россия использует все возможности для того, чтобы не допустить продовольственного кризиса. Он напомнил, что страна заинтересована в развитии многоплановых связей с Африкой.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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