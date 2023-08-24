Путин заявил о работе России по недопущению мирового продовольственного кризиса
Путин: РФ использует все возможности, чтобы избежать продовольственного кризиса
РФ использует все возможности, чтобы не допустить продовольственного кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также напомнил, что страна заинтересована в развитии многоплановых связей с африканским континентом. Также Москва уделяет особое внимание вопросам, касающимся обеспечения находящихся там государств и мировых рынков продовольствием и удобрениями.
"Используем все имеющиеся у нас возможности, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом и не допустить продовольственного кризиса. Благо второй год подряд мы собираем рекордные урожаи зерна", — подчеркнул Путин в ходе выступления на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Ранее Путин заявлял, что Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе. Об этой парадоксальной картине он рассказал на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
LIFE / Павел Баранов