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24 августа, 09:26

Путин заявил о работе России по недопущению мирового продовольственного кризиса

Путин: РФ использует все возможности, чтобы избежать продовольственного кризиса

РФ использует все возможности, чтобы не допустить продовольственного кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также напомнил, что страна заинтересована в развитии многоплановых связей с африканским континентом. Также Москва уделяет особое внимание вопросам, касающимся обеспечения находящихся там государств и мировых рынков продовольствием и удобрениями.

"Используем все имеющиеся у нас возможности, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом и не допустить продовольственного кризиса. Благо второй год подряд мы собираем рекордные урожаи зерна", — подчеркнул Путин в ходе выступления на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Путин выступил с обвинением в адрес "золотого миллиарда"

Путин выступил с обвинением в адрес "золотого миллиарда"

Ранее Путин заявлял, что Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе. Об этой парадоксальной картине он рассказал на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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