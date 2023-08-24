Путин заявил о работе России по недопущению мирового продовольственного кризиса

РФ использует все возможности, чтобы не допустить продовольственного кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также напомнил, что страна заинтересована в развитии многоплановых связей с африканским континентом. Также Москва уделяет особое внимание вопросам, касающимся обеспечения находящихся там государств и мировых рынков продовольствием и удобрениями.

"Используем все имеющиеся у нас возможности, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом и не допустить продовольственного кризиса. Благо второй год подряд мы собираем рекордные урожаи зерна", — подчеркнул Путин в ходе выступления на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".