Путин: Объём энергопотребления в России может стать рекордным в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в 2023 году объём энергопотребления в России может достигнуть рекордных показателей из-за роста экономики страны. Об этом он сказал на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства указал, что в прошлый раз рекорд в этой сфере был зарегистрирован в 2022 году.