Путин: Объём энергопотребления в России может стать рекордным в 2023 году
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в 2023 году объём энергопотребления в России может достигнуть рекордных показателей из-за роста экономики страны. Об этом он сказал на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства указал, что в прошлый раз рекорд в этой сфере был зарегистрирован в 2022 году.
"Есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлён. Если растёт объём энергопотребления, значит, и экономика растёт. Собственно, это подтверждается всеми другими данными", — отметил глава государства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин предложил внести участников спецоперации, а также инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации.