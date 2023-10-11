Регион

Уведомления отключены

11 октября, 12:28

Путин: Объём энергопотребления в России может стать рекордным в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в 2023 году объём энергопотребления в России может достигнуть рекордных показателей из-за роста экономики страны. Об этом он сказал на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства указал, что в прошлый раз рекорд в этой сфере был зарегистрирован в 2022 году.

"Есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлён. Если растёт объём энергопотребления, значит, и экономика растёт. Собственно, это подтверждается всеми другими данными", — отметил глава государства.

Путин вновь призвал правительство действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива

Путин вновь призвал правительство действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин предложил внести участников спецоперации, а также инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров