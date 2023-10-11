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Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 12:14
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Путин предлагает давать субсидии на газовое оборудование участникам СВО и инвалидам

Путин предложил внести участников СВО в перечень на субсидии для газификации

Президент России Владимир Путин предложил внести участников спецоперации, а также инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

Путин предложил внести участников СВО в перечень на субсидии для газификации. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно — внести в этот перечень участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", — сказал президент.

Ранее Путин распорядился в оперативном порядке найти наилучшие решения для обеспечения газификации в Красноярском крае, в том числе рассматривая варианты с подключением мощностей магистрального газопровода "Сила Сибири – 2".

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В Омской области завершили строительство газопровода длиной 50 км
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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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