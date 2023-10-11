Путин предлагает давать субсидии на газовое оборудование участникам СВО и инвалидам

Президент России Владимир Путин предложил внести участников спецоперации, а также инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно — внести в этот перечень участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", — сказал президент.