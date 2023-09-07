В Омской области завершили строительство газопровода длиной 50 км

В Омской области завершилось строительство новой газораспределительной станции и газопровода-отвода длиной 50 километров, теперь ещё больше россиян получат доступ к сетевому природному газу. Об этом рассказали в Омскоблгазе.

В Омской области завершилось строительство новой газораспределительной станции и газопровода-отвода. Видео предоставлено Лайфу

ГРС-29 и трубопровод построены по программе развития газификации области на 2021–2025 годы. Они обеспечат топливом больше 12 тысяч домов и квартир, а также 46 котельных. Города и сёла региона продолжают активно включаться в программу догазификации. Проект становится не только масштабным, но и бессрочным благодаря решению президента РФ Владимира Путина.

В Омской области завершилось строительство новой газораспределительной станции и газопровода-отвода. Фото предоставлено Лайфу

"Нам нужно газифицировать всю Омскую область, дойти до 100%-ной технически возможной газификации Омской области. Очень важно до 2025 года дойти до северян, до Тевриза, чтобы их проблемы остались в прошлом", — сказал зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

На газификацию области выделен 21 миллиард рублей до 2025 года, отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Проект позволит улучшить условия жизни населения. Так, некоторые семьи использовали уголь для отопления, зимой уходило до шести тонн твёрдого топлива. Это дорого и неудобно. Теперь газ позволит сэкономить на создании тепла и уюта.