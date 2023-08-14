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14 августа, 11:56

"Росатом" построит новые АЭС по поручению Путина

Лихачёв: "Росатом" будет строить АЭС на Дальнем Востоке и в Сибири

"Росатом" будет строить АЭС на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это будет сделано в рамках данных российским лидером поручений о переходе от 20% к 25% доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны.

"Такова поставленная ваша задача. Все соответствующие поручения правительства есть, под неё делаем генсхему. В чём будет главная соль? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток", сказал Лихачёв.

Глава госкорпорации отметил сознательность губернаторов и Челябинской области, и Хабаровского края, которые благосклонно относятся к развитию этой сферы, так как понимают, что она станет импульсом развития их регионов — и на этапе строительства, и в ходе эксплуатации.

Лихачёв подчеркнул, что атомная энергетика означает "дешёвую и устойчивую электроэнергию, показатели который можно просчитать на десятки лет".

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Также в ходе встречи Владимир Путин поддержал идею о создании в подмосковном Обнинске кластера международного ядерного образования на базе Московского инженерно-физического института. По словам Лихачёва, наукоград "очень выгодно" располагается относительно столицы. Глава государства не сомневается, что проект будет востребованным.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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