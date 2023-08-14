"Росатом" построит новые АЭС по поручению Путина

"Росатом" будет строить АЭС на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это будет сделано в рамках данных российским лидером поручений о переходе от 20% к 25% доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны.

"Такова поставленная ваша задача. Все соответствующие поручения правительства есть, под неё делаем генсхему. В чём будет главная соль? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток", — сказал Лихачёв.

Глава госкорпорации отметил сознательность губернаторов и Челябинской области, и Хабаровского края, которые благосклонно относятся к развитию этой сферы, так как понимают, что она станет импульсом развития их регионов — и на этапе строительства, и в ходе эксплуатации.

Лихачёв подчеркнул, что атомная энергетика означает "дешёвую и устойчивую электроэнергию, показатели который можно просчитать на десятки лет".