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14 августа, 11:37

Путин поддержал идею "Росатома" создать "ядерный" наукоград под Москвой

Путин поддержал создание кластера международного ядерного образования в Обнинске

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания кластера международного ядерного образования на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ) в Обнинске. По его словам, это будет востребовано.

"Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнёров много", сказал президент, выслушав доклад главы "Росатома" Алексея Лихачёва.

Как отметил Лихачёв, наукоград "очень выгодно" находится относительно Москвы и её аэропортов. Кроме того, там располагаются профильные институты.

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Ранее Владимир Путин поручил до конца 2028 года привести в нормативное состояние санатории на территории Кавказских Минеральных Вод. Он также обязал рассмотреть вопрос привлечения для ремонта и реконструкции таких объектов частных инвестиций.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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