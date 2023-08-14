Путин поддержал идею "Росатома" создать "ядерный" наукоград под Москвой
Путин поддержал создание кластера международного ядерного образования в Обнинске
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания кластера международного ядерного образования на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ) в Обнинске. По его словам, это будет востребовано.
"Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнёров много", — сказал президент, выслушав доклад главы "Росатома" Алексея Лихачёва.
Как отметил Лихачёв, наукоград "очень выгодно" находится относительно Москвы и её аэропортов. Кроме того, там располагаются профильные институты.
Ранее Владимир Путин поручил до конца 2028 года привести в нормативное состояние санатории на территории Кавказских Минеральных Вод. Он также обязал рассмотреть вопрос привлечения для ремонта и реконструкции таких объектов частных инвестиций.