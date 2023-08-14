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14 августа, 08:23

Путин поручил до конца 2028-го привести в нормативное состояние санатории Кавминвод

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе поручил до 31 декабря 2028 года привести в нормативное состояние санатории на территории Кавказских Минеральных Вод.

"Обеспечить до 31 декабря 2028 г. приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод", говорится в списке, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства также поручил рассмотреть вопрос о привлечении при необходимости для ремонта и реконструкции таких объектов частных инвестиций. Доклад по теме должен быть готов до 1 октября 2023 года, далее — раз в полгода.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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