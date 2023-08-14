Путин: Россия продолжит развивать военное сотрудничество с другими странами
Россия намерена продолжать развивать военное сотрудничество с другими странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе приветственного видеообращения к участникам форума "Армия-2023". Российский лидер рассчитывает, что на полях форума, как и прежде, будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты, а ещё заложен фундамент для проведения международных смотров и учений.
Видеообращение Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2023" © Пресс-служба Кремля
"Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия со своей стороны предлагает партнёрам самый широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, но особое внимание на площадках форума "Армия-2023" уделено тематике беспилотных летательных аппаратов.
"Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идёт о создании новой самостоятельной наукоёмкой и высокотехнологичной отрасли", — отметил российский президент.
Как уже сообщал Лайф, 9-й международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся сегодня, 14 августа, на территории парка "Патриот". У гостей и участников есть шесть дней для того, чтобы лично познакомиться с оборонно-промышленным комплексом России и иностранных государств, посетить мероприятия научно-деловой программы, встретить потенциальных партнёров. Форум является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и разработок в интересах Вооружённых сил РФ.