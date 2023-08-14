Захваченную технику НАТО выставят на форуме "Армия-2023"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который состоится 14–20 августа в Кубинке, покажут трофейную технику НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Техника была захвачена российскими войсками в ходе специальной военной операции на Украине. Также там представят и отечественные образцы, эффективно зарекомендовавшие себя во время СВО.