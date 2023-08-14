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14 августа, 04:38

Захваченную технику НАТО выставят на форуме "Армия-2023"

РИА "Новости": Трофейную технику НАТО планируют показать на форуме "Армия-2023"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который состоится 14–20 августа в Кубинке, покажут трофейную технику НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Техника была захвачена российскими войсками в ходе специальной военной операции на Украине. Также там представят и отечественные образцы, эффективно зарекомендовавшие себя во время СВО.

Новейший бронеавтомобиль-беспилотник покажут на форуме "Армия-2023"

Новейший бронеавтомобиль-беспилотник покажут на форуме "Армия-2023"

Ранее Лайф сообщал, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" будут продемонстрированы истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения. Форум пройдёт с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

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Юлия Коновалова
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