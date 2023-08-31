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31 августа, 14:26

Путин поручил оперативно найти лучший вариант газификации Красноярского края

Президент России Владимир Путин распорядился в оперативном порядке найти наилучшие решения для обеспечения газификации в Красноярском крае, в том числе рассматривая варианты с подключением мощностей магистрального газопровода "Сила Сибири – 2". Он отдал соответствующее распоряжение на открытии совещания по вопросам социального и экономического развития региона.

"Особое направление работы — это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощности проектируемого газопровода "Сила Сибири – 2", так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", заявил Путин.

Президент напомнил о важности обеспечения газовой инфраструктуры для граждан и бизнеса. Газификация — один из важнейших ресурсов экономики, полезный в решении экологических проблем и при индивидуальном жилищном строительстве, подчеркнул российский лидер.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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