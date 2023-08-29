Путин: Уровень благосостояния россиян должен повышаться

Российские власти должны работать над ростом уровня благосостояния граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом страны Дмитрием Аристовым.

"Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хоть сейчас у нас и стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда", — сказал российский лидер, комментируя статистику о должниках, которую привёл на встрече во вторник глава ФССП.

Путин поинтересовался, какие долги чаще всего возникают у российских граждан. Аристов отметил, что большинство из тех, с кем работают приставы, — это должники не только по кредитам, но и по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере. Российский лидер заметил, что это в первую очередь проблема государства: нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации.

"Некоторые занимают у соседей и не отдают, те просуживают, предъявляют. Комплексно — это такая "профессия", профессиональный должник. Тем не менее с этой категорией надо работать", — указал главный судебный пристав.