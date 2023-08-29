Главный судебный пристав России описал Путину портрет типичного должника

Президент Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом страны Дмитрием Аристовым. Глава ведомства доложил о результатах основных направлений деятельности службы за истекший период. В частности, Аристов сообщил, что за последние два года общий объём взысканий увеличился на две трети и за прошлый год перевалил критическую цифру — один триллион рублей.

Кроме того, глава ФССП описал президенту условный портрет типичного должника. Оказалось, что малообеспеченные должники, которые обращаются за сохранением прожиточного минимума, — это в основном женщины в возрасте 40–50 лет, имеющие одного ребёнка, у которых, кроме единственного жилья, ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия. Но если брать широкую "вилку" по размеру долга, то тут портрет несколько меняется.

"Это либо мужчина, либо женщина, возраст — работоспособный, 30–45 лет. Средняя сумма долга — приблизительно 173 тысячи рублей по одному исполнительному производству. Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жильё, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя", — сообщил Аристов.