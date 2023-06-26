Приставов обязали закрывать дела в течение трёх дней после уплаты долга
Путин подписал закон о прекращении исполнительного производства в течение 3 дней
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому исполнительное производство прекращается в течение трёх дней после погашения должником задолженности. Текст поправок опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановление об окончании исполнительного производства выносится в течение трёх дней со дня поступления из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности в полном объёме", — говорится в документе.
Также исполнительное производство будет прекращаться в трёхдневный срок с момента, когда судебный пристав вынес акт о невозможности взыскания долга с указанием причин и обстоятельств такого решения.
Ранее Путин утвердил закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими и финансовыми организациями. При этом за пользование ими в личных целях чиновников никто штрафовать не будет.
ТАСС / Сергей Коньков