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26 июня, 08:51

Приставов обязали закрывать дела в течение трёх дней после уплаты долга

Путин подписал закон о прекращении исполнительного производства в течение 3 дней

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому исполнительное производство прекращается в течение трёх дней после погашения должником задолженности. Текст поправок опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановление об окончании исполнительного производства выносится в течение трёх дней со дня поступления из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности в полном объёме", — говорится в документе.

Также исполнительное производство будет прекращаться в трёхдневный срок с момента, когда судебный пристав вынес акт о невозможности взыскания долга с указанием причин и обстоятельств такого решения.

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ТАСС / Сергей Коньков

Татьяна Миссуми
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